Прокуратура оценит качество тушения лесных пожаров в ХМАО

Прокуратура Югры заинтересовалась качеством тушения лесных пожаров в регионе. В ведомстве намерены оценить оперативность и качество выполняемых работ, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Ведомством будет дана оценка своевременности принятия специализированными службами мер по недопущению возникновения природных пожаров и полноте действий по их ликвидации [...] в целях оценки достаточности принятых мер по тушению пожаров на место наиболее крупных возгораний выезжали прокуроры Березовского и Кондинского районов, г. Белоярский», - говорится в сообщении.

Меры прокурорского реагирования будут приняты в случае выявления нарушений.

Накануне, 9 июля, в ХМАО ввели режим ЧС из-за горящего леса. По данным на утро 10 июля, в округе действовали 23 природных пожара.