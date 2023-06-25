В Волгограде арестовали политолога в связи с уголовным делом о мятеже

Как и следовало ожидать, в России начинают возбуждать уголовные дела о пособничестве мятежу ЧВК «Вагнер»: о первом из них сообщает волгоградское издание «Блокнот». К местному политологу, публицисту, преподавателю Михаилу Серенко уже пришли силовики.

По сообщениям силовых структур, основанием для преследования является не только открытая поддержка мятежа и участие в нем, но и репосты заявлений лидера ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В Югре на данный момент о подобном неизвестно — т.н. ЛОМы (лидеры общественного мнения) организованно выступили в поддержку действующего президента. Известен лишь инцидент с неким Эдуардом Чуприной, называющим себя в соцсетях сургутяниным, сообщившим, что он находится в Ростове-на-Дону и вступил в ряды мятежников и активно поддержавшим действия ЧВК «Вагнер» по захвату Ростова-на-Дону, Воронежа и похода на Москву и даже назвавшего Евгения Пригожина новым «президентом», о чем сообщил крупный югорский телеграмм-канал NEFT. О реакции югорских силовиков на данные действия Чуприны пока неизвестно.

Напомним, что мятеж ЧВК «Вагнер» в субботу в итоге неожиданно закончился договоренностями между Пригожиным и властями страны при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко: первый отвел своих бойцов на исходные позиции, а второй предоставил ему некие гарантии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уголовное дело в отношении Пригожина, возбужденное накануне, будет закрыто, а сам фигурант отправится в Белоруссию.