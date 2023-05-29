ДТП с участием юных пешеходов зафиксировали в Сургуте и Ханты-Мансийске

В прошедшие выходные, 28 мая, в Сургуте и Ханты-Мансийске произошли две аварии с участием юных пешеходов. Так, пострадали 13-летний мальчик и 12-летняя девочка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«Около 14:20, в Сургуте, 46-летний водитель «Toyota» допустил наезд на 13-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в дачном кооперативе, не убедившись в безопасности своего перехода. По факту ДТП установлено, что водитель находился в состоянии опьянении и не имел права на управление транспортным средством, − говорится в сообщении. − В эти же сутки, в Ханты-Мансийске, около 21:00, 24-летний водитель «Mercedes», не предоставил преимущество в движении 12-летней девочке, переходящей проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировали девять ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе два ребенка.