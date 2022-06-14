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В Советском районе опрокинулся «Ваз» - водитель погиб

За длинные выходные в Югре зафиксировали 10 ДТП

В Советском районе опрокинулся «Ваз» - водитель погиб
Фото: ГАИ Югры

В субботу, 11 июня, в Советском районе опрокинулся автомобиль. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

«Около 08:20 в городе Советский 20-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил наезд на правую обочину с последующим опрокидыванием», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего с 11 и 13 июня в округе зарегистрировали 10 ДТП, в которых двое человек погибли и 11 – получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пассажир.

Напоминаем, на прошлой неделе в Нижневартовском районе водитель автомобиля «ГАЗ» после столкновения в «Тойтой» съехал в кювет и перевернулся.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 80, комментариев: 0
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