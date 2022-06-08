В ДТП на автодороге «Нижневартовск-Радужный» пострадали четыре человека

Накануне в Нижневартовском районе водитель автомобиля «ГАЗ» после столкновения в «Тойтой» съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП мужчина и его трое пассажиров получили травмы.

«На 20 км автодороги «Нижневартовск – Радужный» в Нижневартовском районе 34-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ГАЗ», под управлением 25-летнего мужчины, и допустил с ним столкновение. ГАЗ по инерции продолжил движение и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 7 июня в округе зарегистрировали восемь ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний пешеход.