После отказа Тюменского зоопарка льва Хариса из Сургута поселили в вольере на базе отдыха «Парус»

История со львенком сургутского блогера Амирхана Магомедова получила продолжение и, похоже, финал. 24 июля Хариса перевели из карантинной зоны в постоянный вольер зоопарка на территории базы отдыха «Парус», рассказали «Муксун.ФМ».

Хищника удалось перевезти без привлечения дополнительных служб. Блогер лично сопроводил питомца до нового дома. Теперь вольер львенка располагается рядом с клеткой тигра. По словам Магомедова, условия содержания его полностью устраивают – претензий к уходу за животным он не имеет.

Вместе с тем остается нерешенным вопрос о зимнем вольере для Хариса.

Напомним, речь идет о нашумевшей истории с львом Харисом. Животное содержалось на дачном участке. Позже льва изъяли и перевезли в зоопарк на базе отдыха «Парус», откуда он должен был отправиться в зоопарк Тюмени. Однако, Тюменский зоопарк отказался принимать льва.