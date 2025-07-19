В Сургуте вандалы разбили стекло новой остановки на улице Профсоюзов

На улице Профсоюзов в Сургуте повредили один из новых остановочных комплексов – у павильона разбито стекло. Повреждение заметили еще до того, как остановку успели смонтировать на постоянном месте, сообщили в администрации города «Сургутской трибуне».

Причины произошедшего пока неизвестны. В мэрии не исключают, что это мог быть акт вандализма: «Причины инцидента установить в настоящий момент не удалось. Существует версия о возможном акте вандализма. С целью установления обстоятельств произошедшего направлен запрос в МКУ «УИТС» с просьбой изучить записи камер видеонаблюдения, расположенных в непосредственной близости от места происшествия».

Поврежденный павильон обещают привести в порядок до завершения всех работ.

«Закупку стекла производит компания «Дорремтех», ориентировочная стоимость материала составляет около десяти тысяч рублей. Однако точно сумму рассчитают после оценки ущерба», – добавили в мэрии.

Напомним, в этом году в Сургуте планируют установить 60 новых остановочных комплексов,часть из которых оборудуют инфракрасными обогревателями. На эти цели в бюджете заложено свыше 100 млн рублей.