В Думе Сургута рассказали об обновлении остановочных павильонов

В 2025 году власти Сургута планируют заменить более 60 остановочных павильонов, часть из которых оборудуют инфракрасными обогревателями. Также на 80 остановках появятся камеры видеонаблюдения из-за всплеска вандализма. Об этом депутатам Думы рассказала и.о. директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

«Ежегодно в планы мы ставим приобретение 25 новых остановочных павильонов. Это у нас включено в планы. В этом году 62 установили, в прошлом году − 25», − добавила она.

Кроме того, в Сургуте продолжится установка цифровых табло, отображающих время прибытия автобусов. На эти цели в этом году в бюджете заложено свыше 100 млн рублей. На сегодняшний день в Сургуте уже обновлено около 40% павильонов по всем современным стандартам, отметили в мэрии.

Обсуждение транспортной темы стало центральным на заседании комитета Думы по городскому хозяйству. Депутаты заслушали доклад о состоянии общественного транспорта и задали главный вопрос, волнующий многих горожан: можно ли теперь сказать, что транспортная реформа была не зря?

«Мы видим положительную динамику в доведении до нормальной, оптимизированной схемы маршрутов. Кратное снижение недовольства радует, это самый главный показатель. Но к схеме все еще есть вопросы, и нужно продолжать работу, пока мы не создадим максимально комфортные условия для наших граждан», − резюмировал на заседании председатель комитета Богдан Гужва.

В итоге участники заседания сошлись во мнении: реформа была необходима, но ее реализация требует продолжения и постоянного внимания к запросам горожан.