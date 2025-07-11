Сургутянам показали, как изменилась стройплощадка железнодорожного вокзала за месяц

В Сургуте продолжается строительство нового здания железнодорожного вокзала. Читатель siapress.ru Дмитрий М. сделал два снимка с разницей почти в месяц ‒ 13 июня и 11 июля.

Стройплощадка 13 июня

«Сейчас видно, что на площадке завершили заливку большей части фундамента. Если в середине июня были видны в основном арматурные каркасы, то теперь бетонная плита почти полностью покрыла будущий перрон. Еще появилось больше техники и рабочих, а стройматериалы разложены по секторам», ‒ сообщил горожанин.

Стройплощадка 11 июля

Напомним, строительство нового вокзала ведет РЖД, а прилегающую территорию благоустраивает городская администрация.

Ранее сообщалось, что железнодорожный вокзал Сургута планируют достроить к концу 2026 ‒ началу 2027 года.