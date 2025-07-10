Власти Сургута планируют развивать инфраструктуру вокруг будущего ж/д вокзала

Власти Сургута совместно с РЖД прорабатывают проект благоустройства территории вокруг нового железнодорожного вокзала. За путями планируется обустроить пересадочный узел для междугородних автобусов, связав его с вокзалом теплым переходом. Кроме того, городские власти намерены расширить парковочные зоны рядом с объектом. Об этом рассказал глава Сургута Максим Слепов на пресс-конференции, посвященной первому году на посту.

«Я там был утром, работы ведутся, монолит льют. Нам бы хотелось, чтобы вокзал появился как можно быстрее. Как муниципалитет, вместе с командой, мы смотрим, чтобы нам еще можно быстро успеть приготовить для того, чтобы сургутский железнодорожный вокзал стал работать лучше. И когда его будут заканчивать, чтобы все пространство возле этого вокзала было значительно эффективнее с точки зрения логистики», − отметил градоначальник.

Сама постройка вокзала находится в ведении железнодорожников, а городская администрация займется благоустройством прилегающей территории. Уже принято решение о строительстве теплого конкорса, который соединит перрон и улицу Западную с северной частью здания. Для удобства пассажиров в проекте предусмотрены эскалаторы и лифты, добавил Максим Слепов.

Кроме того, на улице Западной появится новый транспортно-пересадочный узел. Он будет принимать междугородние автобусы и личный транспорт, чтобы снизить нагрузку на Привокзальную площадь.

«Этот участок уже обозначен. Там есть ряд процедурных моментов, но мы его уже готовим, чтобы в дальнейшем построить этот пересадочный узел для междугородних автобусов и автомобилей, чтобы они не заезжали в город и создавали нагрузку на Привокзальную. Эту проблему можно решить теплым переходом через ж/д пути», − подчеркнул глава.

Напоминаем, что работы на месте снесенного железнодорожного вокзала в Сургуте продолжаются: залит фундамент, следующим этапом станет возведение каркаса и монтаж кровли. Его планируют достроить к концу 2026 – началу 2027 года.