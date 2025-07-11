В Сургуте дети и взрослые массово страдают от укусов животных

За медпомощью в травматологическую больницу после укусов и царапин, полученных от животных, обратились 495 жителей Сургута. Такие данные за первое полугодие 2025 года опубликовала антирабическая служба Сургутской травмбольницы.

Среди пострадавших 154 ребенка в возрасте до 14 лет. На первом месте по числу нападений ‒ собаки. Пациенты жаловались:

в 183 случаях ‒ на бездомных собак,

в 111 ‒ на домашних.

Часто агрессию проявляют и кошки: 130 пострадавших были укушены или поцарапаны домашними кошками, 35 ‒ бездомными.

От грызунов пострадали более 30 человек: 23 ‒ от диких, 11 ‒ от домашних.

«352 пациентам по медицинским показаниям назначена комплексная вакцинация против бешенства. Она состоит из двух препаратов ‒ антирабической вакцины и антирабического иммуноглобулина. Профилактический курс доступен любому обратившемуся, даже при отсутствии полиса ОМС. Как и весь объем помощи при укусах, которая оказывается круглосуточно в детском и взрослом травмпунктах Сургутской травмбольницы», ‒ указали в сообщении.

Врачи напоминают: бешенство ‒ смертельно опасное заболевание, которое невозможно вылечить, но можно предотвратить. Инфицирование возможно через укус, царапину, слюну зараженного животного, а также при контакте с загрязненными предметами. Заболевание может передаваться даже за десять дней до появления симптомов у животного.

Сургутянам рекомендуют:

избегать контакта с дикими, бездомными и незнакомыми животными;

строго соблюдать правила содержания домашних питомцев;

при любом подозрении на укус ‒ немедленно обращаться к врачу.

За весь 2024 год в травматологическую больницу Сургута поступило 894 подобных обращения, из них 271 ‒ от детей.

Ранее мы писали, что с начала сезона в Сургуте зарегистрировали 347 случаев присасывания клещей. В числе пострадавших – 33 ребенка.