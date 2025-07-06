Клещи в Сургуте все чаще переносят опасные инфекции

С начала сезона в Сургуте зарегистрировано 347 случаев присасывания клещей, что на 122 больше, чем в аналогичный период прошлого года. В числе пострадавших – 33 ребенка, сообщили эпидемиологи Сургутской травматологической больницы.

На лабораторное исследование направлено 252 клеща, снятых с пациентов. Результаты показали, что значительная часть особей была заражена природно-очаговыми инфекциями. Так, 69 клещей оказались носителями боррелиоза, 15 – эрлихиоза, четыре – анаплазмоза, а один – клещевого энцефалита.

«Результаты данных исследований подчеркивают важность соблюдения мер безопасности на природе. Это касается даже тех, кто своевременно привился. Вакцинация проводится только для профилактики клещевого энцефалита – самого грозного в данном случае заболевания. Но, как мы видим, клещи переносят и множество других инфекций. Поэтому лучше вообще не допускать их присасывания», – пояснила врач-эпидемиолог Олеся Шафикова.

Эксперт подчеркнула, что на природе необходимо закрывать кожу одеждой, использовать репелленты, а также регулярно проводить само- и взаимоосмотры. При обнаружении клеща следует немедленно обратиться к врачу.

В Сургуте помощь по удалению клещей и назначению лечения можно получить в детском и взрослом травмпунктах Сургутской травмбольницы.