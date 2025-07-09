Глава Сургута рассказал о судьбе станции юннатов и парка исторического наследия

Глава Сургута Максим Слепов прокомментировал ситуацию с поиском новой площадки для станции юных натуралистов. Ранее рассматривался участок у речного вокзала, однако от него отказались − признали неудобным с точки зрения транспортной доступности. В качестве альтернативы мэрия предложила площадку на Югорском тракте.

«Сегодня наиболее оптимальный вариант нашли. У речного вокзала, как я уже говорил, будет парк исторического наследия, в том числе этнокультуры. В техзадании запланировано создание такого пространства. Учитывая, что сегодня теплоходы выходят в сторону Обской губы, мы хотим, чтобы туристы могли изучать историю города Сургута в ближайшем рассмотрении. Мы видим перспективную хорошую территорию со строительством музейных мощностей, чтобы можно было туда приехать и получить комфортное общественное пространство. Также идет речь об уроках краеведения для того, чтобы мы могли поделиться историей нашего города», − рассказал корреспонденту siapress.ru Максим Слепов.

А вот судьба станции осложняется тем, что сегодня решения по ней не входят в компетенции муниципалитета. Несмотря на это, город продолжает поддерживать станцию, хотя и ограничен в возможностях, отметил глава.

«К сожалению, мы остались один на один с этой станцией. В свое время, когда вдохновленные люди придумывали новые проекты, казалось, что все так и будет. К сожалению, законодательство изменилось, и сегодня это не является компетенцией муниципалитета. Но мы продолжаем ее содержать, она работает», − добавил он.

По его словам, главная проблема − не место, а необходимость определить, кто будет нести ответственность за содержание и развитие учреждения.

«Вопрос не в площадке, вопрос в создании нормальных условий для создания подобного объекта. Там сформирован коллектив людей, заинтересованных, мотивированных, они много лет занимаются этим вещами. Но, еще раз повторю, мы сегодня не имеем права тратить деньги на станцию юннатов. Поэтому сегодня мы говорим о том, кто возьмется, кто сделает, кто будет содержать. Мы остались заложниками прошлых проектов, которые просто так на улицу не вытащишь. Поэтому сегодня это оптимальный вариант», − пояснил глава.

Кстати, читатели siapress.ru остро восприняли новость о том, что станцию юных натуралистов хотят перенести на Югорский тракт:

«А почему так близко к городу? Давайте лучше прямо перед знаком, где название Сургута перечеркнуто построим», − написала в комментариях Айгуль О.

«Чем дальше в лес, тем лучше для эффективных менеджеров, чтобы ни один школьник не смог доехать до станции самостоятельно, а только с родителем на авто. И все дома культуры за город вынесут, а в городе только ТЦ, продажа, торговля, превыше всего. Да, прошло то время, когда мы выбегали из школы прямо в ДК, и занимались там в танцевальных и спортивных секциях, бесплатно, потом через два дома бежали домой, не на автобусе, потому что близко и рядом все было, доступная среда образования и развития», − добавил пользователь с ником СвВл555.

«А почему б не в Нефтеюганске? Мне кажется, чем дальше, тем на мнение горожан все равно власти. И сделать ничего нельзя. Они-с так решили… И все эти городские голосовалки вообще никакого влияния не имеют. Власти решают свои задачи», − поделился своим мнением Alex Fduch.

Напоминаем, проектировать станцию юных натуралистов в Сургуте начали еще в 2005 году. Строительство продолжалось с 2006 по 2008 год – за это время успели возвести здание мини-зоопарка и трансформаторную подстанцию. Однако после прекращения финансирования работы остановились, а объект был заморожен. В итоге недостроенное здание на улице Университетской снесут, чтобы на его месте построить здание для театра актера и куклы «Петрушка».