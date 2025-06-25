Сургутская Станция юннатов может переехать на Югорский тракт

Станция юных натуралистов в Сургуте может получить новое здание на Югорском тракте – за магазином «Лемана Про» рядом с Юнити-парком. Об этом сообщила депутат Думы Сургута Дина Биглова-Фатова в своем телеграм-канале.

«От прежней идеи строить станцию на Черном Мысу отказались. Мэрия планирует заложить в бюджет-2026 проектирование Эколого-биологического центра, именно так называется это учреждение. Участок на Югорском тракте находится в собственности города, но понадобится корректировка генплана», – рассказала она.

Пока юннаты вместе с питомцами временно находятся в здании бывшего детского сада в районе улицы Строителей – по словам Дины Бигловой-Фатовой, условия там далеки от комфортных.

Напоминаем, проектировать станцию юных натуралистов в Сургуте начали еще в 2005 году. Строительство продолжалось с 2006 по 2008 год – за это время успели возвести здание мини-зоопарка и трансформаторную подстанцию. Однако после прекращения финансирования работы остановились, а объект был заморожен. В итоге недостроенное здание на улице Университетской снесут, чтобы на его месте построить здание для театра актера и куклы «Петрушка».