Главный травматолог ХМАО дал рекомендации по защите детей летом

В Сургуте летом фиксируют рост числа детских травм ‒ только прошлым летом в местную травмбольницу после падений из окон доставили восемь несовершеннолетних. Об этом рассказал главный внештатный травматолог Югры Дмитрий Гарайс, передает Депздрав ХМАО.

«Летние каникулы приносят много радости, но также могут быть полны неожиданностей и травм. Прежде всего, родителям следует обратить внимание на потенциальные опасности, которые могут подстерегать детей», ‒ отметил Дмитрий Александрович.

По словам врача, каждый случай падения ребенка из окна требует работы целой команды специалистов: травматологов, нейрохирургов, реаниматологов, хирургов, неврологов и реабилитологов.

«Но, зная, насколько велика вероятность непоправимого, необходимо соблюдать рекомендации по недопущению подобных случаев. И речь не только о малышах, оставленных без присмотра. Подростки также требуют родительских внимания и контроля, поскольку им свойственны беспечность и рискованное поведение», ‒ подчеркнул специалист.

Он напомнил жителям Сургута о простых правилах безопасности: не оставлять окна открытыми, если в комнате есть ребенок, устанавливать на окна специальные замки, не ставить рядом с окнами мебель, по которой можно залезть. Также не стоит загромождать балкон ‒ об что-то можно споткнуться. Особенно опасны москитные сетки: ребенку может показаться, что они держат, но это не так.

Еще одна зона риска ‒ водоемы: «Дети могут утонуть менее чем за две минуты, даже в небольшом количестве воды. Поэтому не оставляйте их без присмотра. Используйте детские спасательные жилеты соответствующего размера при всех вариантах отдыха на открытой воде», ‒ предостерегает Дмитрий Гарайс

Он также напомнил об опасности уличных игр и дорожно-транспортных происшествий: важно объяснить ребенку правила поведения на дороге, особенно при использовании самокатов и велосипедов.

«Не разрешайте детям играть возле дороги, особенно с мячом. При перевозке ребенка в автомобиле используйте специальные кресла и ремни безопасности», ‒ резюмировал врач.

Ранее мы писали, что с начала мая в Сургутскую травматологическую больницу обратились 43 человека, получивших травмы в результате ДТП на самокатах. Из них 36 ‒ дети.