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​В Ядре центра Сургута построят дома до 26 этажей, но не больше 20% от всей застройки

В проекте застройки Ядра центра Сургута утвердили предельную этажность

​В Ядре центра Сургута построят дома до 26 этажей, но не больше 20% от всей застройки
Фото: Антон Инкин (предоставила «Брусника»)

Администрация Сургута опубликовала проект постановления о комплексном развитии территории Ядра центра города. Документ доступен на официальном сайте, и до 19 июня горожане могут направить свои предложения и замечания. Как сообщил заместитель главы города Алексей Фокеев, проект задает основные параметры будущей застройки, включая высотность домов, обязательства по соцобъектам и благоустройству.

Максимум 26 этажей, минимум благоустройство

В рамках проекта указано, что предельная этажность не должна превышать 26 этажей, и только на 20% территории. Основная часть застройки – это дома от 9 до 12 этажей. Кроме того, обязательным станет возведение социальной инфраструктуры: школы, детского сада и нового здания театра «Петрушка» площадью не менее 4,5 тыс. кв. м.

«В постановлении прописаны основные обязательства застройщика, которые лягут в основу договора о КРТ после конкурса. Также зафиксированы предельные параметры застройки – не более 20% под высотки до 26 этажей, не менее 65% под дома от 9 до 12 этажей», – пояснил Алексей Фокеев.

Напоминаем, что «Брусника» уже отказалась от 30-этажных домов и готова пойти на понижение этажности.

«Относительно прошлой концепции, там доминанты застройки были 30 этажей, а последняя версия, уже порядка 24, может быть, максимум 25 этажей с учетом встройки общественных помещений», − добавил замглавы.

Набережную защитили и обязали благоустроить

Особое внимание уделяется будущей набережной вдоль Саймы. Территория уже имеет защитное зонирование и будет доступна для горожан.

«Границы набережной и так уже у нас определены в генеральном плане, в правилах землепользования. Там достаточно приличные параметры. Мы защитили набережную на всякий случай другим зонированием, градостроительным регламентом. Вот эти подробности мы узнаем на стадии формирования документации по планировке территории», − добавил Фокеев.

Обязательное условие – синхронность со школами и садами

Городские власти настаивают, чтобы строительство социальной инфраструктуры шло одновременно с возведением жилья. Это, по словам Алексея Фокеева, принципиальная позиция, сформированная на основе прошлых ошибок.

«Не зря подключились все лидеры общественного мнения, жители. Мы согласны с ними, стараемся это реализовать на всей территории города Сургута, чтобы строительство объектов социальной сферы было либо опережающим, либо синхронным с развитием жилищного строительства. И законодательство нас порадовало тем, что в составе утверждаемой части документации по планировке территории у нас должен быть теперь, скажем так, план реализации, то есть некий график реализации всех объектов. Поэтому это мы тоже обсудим на публичных слушаниях. И я думаю, у всех будет возможность высказаться по этому поводу», − обратил внимание Фокеев.

А что дальше?

По словам чиновника, до 19 июня администрация принимает предложения горожан по проекту постановления.

«По проекту постановления до 19 июня мы готовы принимать предложения и и разъяснять вопросы. После 19 числа будем утверждать, у нас есть протокольные сроки. По идее мы должны были 15 июня принять решение по итогам рассмотрения в градостроительном совете, но с учетом того, что там есть на территории многоквартирные жилые дома, и непосредственно департамент архитектуры будет проводить собрание собственников для принятия решения, у нас срок немножко сдвинулся. Собрание − это требование законодательства», − подчеркнул он.

После этого начнется следующий этап – конкурс на выбор застройщика, вероятно, в августе. Процедура открыта для любых участников, соответствующих условиям, напомнил чиновник. Однако он отметил, что до сих вызвался лишь один застройщик.

«Следующая стадия определения застройщика. То, что компания «Брусника» разрабатывала концепцию, это еще не говорит о том, что именно нам будет застройщиком. Нам необходимо провести конкурсные процедуры. И, собственно, принятие этого решения, потом, после принятия решения, в течение 60 дней мы должны провести конкурсные процедуры на определение застройщика этой территории», − пояснил Алексей Фокеев.

Подробнее о застройке центра Сургута − читайте в нашей «горячей теме».


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Сегодня в 17:12, просмотров: 76, комментариев: 0
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