Одни читатели СИА-ПРЕСС поддерживают ограничения продажи алкоголя, другие считают их бессмысленными

Власти Вологодской области и Якутии сообщили о снижении смертности после введения ограничений на продажу алкоголя. В Вологде теперь спиртное можно купить только по будням с 12:00 до 14:00, а в Якутии более 200 сел вообще живут по «сухому закону». По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, за счет таких мер число смертей, связанных с алкоголем, в этих регионах сильно сократилось.

СИА-ПРЕСС провел опрос, чтобы узнать, стоит ли Югре взять такой опыт на вооружение.

На сайте siapress.ru большинство проголосовавших высказались за возможные ограничения – таких оказалось 31,2%. 28% считают, что вводить запреты нужно обязательно. Против выступили 17,2% участников.

В телеграм-канале ситуация иная: больше всего голосов набрал вариант «скорее, нет» – 29%. Противников и сторонников оказалось примерно поровну.

Стоит ли Югре применить такой опыт? Насколько остра проблема алкоголизма в округе и конкретно в Сургуте? Об этом и о многом другом корреспонденту siapress.ru рассказал ‒ главный врач Сургутской клинической психоневрологической больницы Андрей Новиков.