В 31Б микрорайоне Сургута начали готовить участок под строительство школы на 900 мест

В одном из густонаселенных районов Сургута ‒ 31Б микрорайоне ‒ начались подготовительные работы под строительство школы на 900 мест, с полноценной инфраструктурой, включая спортивное ядро и, предположительно, бассейн. В настоящее время на участке вырубают деревья, расчищают земли и устанавливают ограждения. Уже согласована и запущена корректировка градостроительной документации. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал заместитель директора «Сибпромстрой-Югория» Валерий Фомагин.

«В этом микрорайоне по документации предусмотрено строительство школы. Учитывая опыт компании «Сибпромстрой», которая ввела в эксплуатацию школу на 900 мест в 42 микрорайоне, и реализует аналогичные проекты в Марьиной горе и ЖК «Георгиевский», мы решили использовать тот же проект. Сейчас наша цель ‒ получить разрешение на строительство и уже в этом году приступить к строительно-монтажным работам», ‒ рассказал он.

По словам Валерия Фомагина, проект школы будет реализован за счет внебюджетных средств ‒ компания использует собственные и привлеченные ресурсы без участия бюджетного финансирования.

«Ситуация на рынке жилья сейчас нестабильная, и чтобы не останавливать производство, не сокращать людей, мы приняли решение строить социальные объекты. Это и социально значимо, и позволяет загрузить мощности. Когда мы обратились в администрацию с предложением построить школу, нам предложили четыре участка, три из которых предполагали школу на 1 500 мест. Мы пока не готовы к такому проекту ‒ на его разработку уйдет год. А по проекту на 900 мест мы можем начать быстро, и микрорайону это сейчас нужнее всего», ‒ отметил Валерий Фомагин.

Спортядро ‒ на соседнем участке

Отведенный под школу участок оказался небольшим: здание вписывается в границы впритык. Полностью разместить все, включая спортивную инфраструктуру, оказалось невозможно. Поэтому спортивное ядра будет размещено на соседней территории. Для этого администрация города согласовала актуализацию проекта межевания, которую сейчас ведут специалисты.

«Мы уже получили ответ из администрации: документация по планировке территории будет скорректирована, чтобы учесть вынос спортядра. Мы действуем строго в рамках норм, и если все пойдет по плану, то в 2027 году школа будет сдана», ‒ отметил Валерий Фомагин.

Как оказалось, строительство школы в этом месте было предусмотрено еще в старой планировке микрорайона, сказала корреспонденту редакции заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута – главный архитектор Елизавета Припутень.

«Этот участок изначально был отведен под школу, но ранее проект был на 700 учащихся. Сейчас численность жителей выросла, и мы увеличили мощность до 900 мест. Школа с таким количеством учеников не помещается в пределах одного участка, поэтому мы размежевываем соседнюю территорию ‒ часть займет спортядро, часть ‒ будущий детский сад, который переносится с текущей локации, потому что уже не вписывается в габариты», ‒ уточнила она.

Что будет с деревьями

Один из самых обсуждаемых вопросов на этапе подготовки ‒ снос деревьев и общее озеленение участка. Работы на территории ведутся в соответствии с разрешением. Специалисты «Сибпромстроя» и МКУ «Лесопарковое хозяйство» обследовали участок, составили перечетную ведомость и пришли к выводу, что пересадка большинства зеленых насаждений невозможна из-за болотистого характера почвы.

«Здесь верховое болото. Почва ‒ мох и торф, полноценная корневая система у деревьев не сформирована. Мы попытались выкопать ‒ мох уходит, корни обнажены. Это не суглинок и не песок ‒ пересадка не даст результата. Тем не менее, мы оставляем участок с десятью кедрами и пересадим их на другие наши объекты», ‒ рассказал заместитель директора по благоустройству и озеленению «Сибпромстрой-1» Рустам Хайруллин.

По словам Рустама Хайруллина, на участке произрастает более 300 деревьев, преимущественно сосна, часть березы. Сосны, по результатам обследования, заражены раком серянкой ‒ это подтвердили специалисты Института защиты растений из Москвы и НИИ Новосибирска.

Начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Гусева также подтвердила, что пересадка в подобных условиях крайне затруднительна: «На болотистой или песчаной территории невозможно сформировать полноценный корневой ком ‒ он просто разваливается. Оголенная корневая система означает почти нулевой шанс приживаемости для крупномеров. Мы рассматривали возможность пересадки на придомовые территории и обсуждали это с управляющими компаниями, но в итоге вынуждены были отказаться от этой идеи».

При этом весь зеленый фонд, который будет утрачен в процессе работ, будет компенсирован. По завершении строительства на участке высадят деревья и кустарники, соответствующие ГОСТу для образовательных учреждений. Как подчеркивают в ГК «Сибпромстрой», на всех объектах компания реализует полноценное благоустройство: сажают сосны, сирень, обустраивают игровые и спортивные площадки.

«Мы работаем с тюменским питомником. Недавно на одном из наших объектов высадили 100 сосен и 100 кустов сирени. На участке школы будет аналогичное озеленение. Все будет соответствовать нормативам, в том числе по породам деревьев ‒ например, ягодные исключены, так как не допускаются на территории образовательных учреждений», ‒ уточнил Рустам Хайруллин.

Что будет дальше

Параллельно с расчисткой и проектными работами, «Сибпромстрой-Югория» готовит проект школы на 1 500 мест ‒ в будущем компания планирует реализовать и его. Однако в условиях ограниченного времени и нехватки школ именно в этом районе было решено реализовать уже готовое архитектурное решение на 900 учащихся.

Когда строительство школы завершится, жители микрорайона смогут получить не только новое образовательное учреждение, но и обновленную общественную территорию. Как пояснили в департаменте градостроительства, участок, освободившийся после переноса детского сада, будет предложен жителям для инициативного благоустройства ‒ например, под сквер или парк. Идеи можно будет направить в администрацию.

«Мы системно рассматриваем инициативные проекты. После внесения изменений в документацию участок внутри микрорайона можно будет предложить, как территорию общего пользования ‒ благоустроить за счет бюджета и по инициативе жителей», ‒ добавила Елизавета Припутень.

Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Если не возникнет форс-мажоров, по словам застройщика, сроки будут выдержаны. Сейчас компания завершает ограждение участка, занимается проектированием и готовится к активной строительной фазе.