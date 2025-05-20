Депутаты снова вернулись к теме парковок у медучреждений

На заседании комитета по социальной политике Думы Сургута депутаты и представители администрации рассмотрели вопрос обустройства парковок у четырех медучреждений города: второй и четвертой поликлиник, кардиоцентра и СОКБ. Из всех объектов реальная перспектива появления новой парковки в 2025 году − только у поликлиники №4. Остальные остаются в подвешенном состоянии из-за юридических, имущественных и градостроительных ограничений.

Поликлиника №4: единственный ясный срок — конец августа 2025 года

По словам заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Эльвиры Рахматуллиной, у поликлиники №4 уже ведутся работы по муниципальному контракту. Подрядчиком выступает компания «ЮВиС». Срок окончания строительства − 31 августа 2025 года.

«На объекте выполнены работы подготовительного периода, начаты основные строительные работы: демонтаж существующего покрытия, планировка участка, устройство сетей ливневой канализации, переукладка коммуникаций», − рассказала Рахматуллина.

Финансирование контракта обеспечено в полном объеме, рисков по срокам исполнения администрация нет, отметили на заседании.

Напоминаем, объект рассчитан на 219 машиномест − им смогут пользоваться как посетители медучреждения, так и жители ближайших домов. Готовность парковки составляет 12%.

Поликлиника №2: парковку обещают к 2026 году

Ситуация у поликлиники №2 сложнее. Ранее здесь снесли аварийные гаражи, и участок планировали использовать под парковку. Однако земля до сих пор находится в собственности округа, а не муниципалитета.

«Поликлиника обратилась в департамент госимущества с заявлением о расторжении договора безвозмездного пользования. Сейчас ожидается оформление документов и передача участка городу», − объяснила Эльвира Рахматуллина.

Проектирование парковки возможно будет начать только после передачи участка в муниципальную собственность и выделения средств. По предварительным расчетам, вопрос о финансировании вынесут на сентябрьское заседание.

«Мы планируем, что на сентябрьской Думе внесем изменения в бюджет, чтобы УКС мог провести закупки в текущем году. Ориентировочно реализация проекта − весна и лето 2026 года», − добавила она.

Кардиоцентр: проект упирается в собственников

Чтобы обустроить парковку, необходимо либо выкупить участок, либо добиться стопроцентного согласия всех собственников близлежащих домов − а это практически невозможно, утверждает глава департамента.

«Речь идет об общедолевой собственности. Нужно 100% согласие всех собственников. А его добиться крайне сложно. Кто-то в отъезде, кто-то из принципа не будет голосовать положительно. Мы понимаем, что получить стопроцентное согласие почти невозможно», − отметила она.

В Думе предположили, что единственный оставшийся вариант − выкуп земельного участка. Другого законного механизма администрация не видит.

«Мы же неоднократно поднимали этот вопрос. И желающих там не оказалось. И они могут и не появиться. Тогда нам надо какие-то другие варианты», − отреагировала Трапезникова.

СОКБ − есть парковка, но не для тех

Сроки появления парковок у СОКБ (со стороны Газпрома) и кардиоцентра (со стороны Ленина) остаются неопределенными. Формально у медучреждения есть парковка − на территории, включенной в проект комплексного развития центра города. Но по факту она забита машинами студентов СурГУ.

«Сейчас мы видим, что проблема-то не решена, потому что все дворы заставлены машинами. И так получается, что значительная часть парковочных мест на этой новой парковке занята не клиентами, не пациентами, не врачами, а студентами. Может быть, нам нужно подумать о том, как организовать парковки для студентов, для тех, кто учится в СурГУ? Может ближе к «Старому Сургуту»?» − обратила внимание депутат Дина Биглова-Фатова.

Она предложила подумать о создании отдельной стоянки для университета, чтобы разгрузить территорию у больницы. Однако представители администрации заметили, что свободных участков рядом нет, хотя обещали еще раз все проанализировать.