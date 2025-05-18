В Сургуте комары могут выводиться без леса и болот

Комары в Сургуте способны размножаться не только в природных водоемах, но и прямо в черте города – в бочках с водой, лужах, подвалах и других влажных местах. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал старший научный сотрудник, кандидат биологических наук НОЦ Института естественных и технических наук Сургутского госуниверситета Николай Наконечный.

«Комары неприхотливы – они могут размножаться даже в ржавой металлической бочке с водой для полива», – рассказал он.

При этом состояние городских водоемов, по словам эксперта, слабо влияет на численность насекомых. Загрязнение воды может сказываться только на химическом уровне, но сами комары остаются крайне живучими и неприхотливыми.

В Сургуте немало естественных условий для размножения гнуса – болота, ручьи, озера, сырые участки. По мере прогревания воды в июне численность насекомых может резко вырасти. Пока ее сдерживают ночные заморозки.

Собеседник siapress.ru также отметил, что в городе применяются точечные меры борьбы, особенно в подвалах, где возможна обработка силами санитарных служб.