Сургутян предупредили о начале активности комаров в городе

В Сургуте уже появились первые комары, а к концу мая их станет значительно больше. Об этом в разговоре с корреспондентом siapress.ru сообщил старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Николай Наконечный.

«Несмотря на то что вода еще прибывает, в глубоких лужах встречаются личинки ‒ мальки комаров. В Салыме, например, меня уже укусил один. Пока их немного, но к концу мая станет больше», ‒ отметил Наконечный.

По словам биолога, сейчас в городе выходят первые виды кровососущих, но летом добавятся и другие представители гнуса: мошка, мокрецы, слепни. В среднем в Приобье обитает около 29 видов мошек, 12 видов мокрецов и более 40 видов слепней. Самих видов комаров в Сургуте насчитывается свыше 30, и каждый из них активен в свое время.

Николай Наконечный также указал, что численность насекомых резко возрастет в июне, когда окончательно прогреются болота и водоемы. Пока ночные заморозки замедляют их развитие, но не останавливают полностью.