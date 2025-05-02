Волонтеры помогают сургутянам голосовать за проекты, которые получат федеральное и местное софинансирование

Сургутяне активно участвуют в выборе общественных территорий для благоустройства в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня 2025 года и является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России, сообщает мэрия города.

В организации голосования принимают участие более 230 волонтеров, которые предоставляют консультации и помогают жителям города. Они работают в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл» в будние дни с 18:00 до 20:00 и в выходные с 12:00 до 20:00.

«На сегодняшний день волонтерское движение, которое образовалось вокруг голосования, вызвало большой отклик среди сургутян. В системе зарегистрировано 232 волонтера, успешно прошедших специализированное обучение. Информационная точка, где работают волонтеры, оформлена с использованием наглядных графических материалов, разработанных в соответствии с брендбуком проекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время работа волонтеров организована в удобном месте – в торговом центре, однако в дальнейшем планируется расширение географии их деятельности. Рассматривается возможность организации точек для голосования непосредственно на территориях, за которые идет голосование. Если вы встретите на улице волонтера в фирменной майке с надписью: «Голосуем за комфортную городскую среду» и с планшетом в руках, не спешите проходить мимо. Волонтер предоставит подробную информацию о проектах и предложит принять участие в голосовании, внеся свой вклад в формирование комфортной городской среды Сургута», – отметил председатель комитета внутренней и молодежной политики администрации города Андрей Саликов.

Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно подать заявку через платформу Добро.рф до 12 июня.

Напомним, что на благоустройство в 2026 году претендуют четыре проекта в Сургуте. Среди них два участка экопарка «За Саймой» и два участка на набережной правого рукава водохранилища «Сайма». Голосование за выбранные территории продолжается на платформе Министерства строительства России.

«Проект предоставляет жителям уникальную возможность определить приоритеты развития территорий и внести свой вклад в создание благоприятной среды, отвечающей потребностям и интересам каждого. Отмечу, что предварительный анализ количества проголосовавших за представленные объекты демонстрирует отсутствие явного лидера. Это говорит о высоком интересе к каждому из предложенных вариантов и большом количестве сторонников у каждого проекта», – поделился заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Каждый гражданин Российской Федерации, достигший 14-летнего возраста, может проголосовать за одну из предложенных территорий на цифровой платформе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России: zagorodsreda.gosuslugi.ru