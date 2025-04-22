Жители Сургута могут выбрать, какие территории благоустроят в 2026 году

Сургутяне могут повлиять на облик города ‒ началось всероссийское голосование по выбору общественных пространств, которые благоустроят в 2026 году. Проголосовать можно до 12 июня ‒ в День России и День города Сургута, говорится на сайте администрации.

На выбор представлено четыре проекта:

‒ два участка экопарка «За Саймой»: от улицы Сибирской до проспекта Пролетарского и от Университетской до набережной Ивана Кайдалова;

‒ два участка набережной правого рукава водохранилища «Сайма» ‒ от магазина «Изида» до Дворца торжеств. Территория находится в квартале между улицами Энергетиков, Энгельса, бульваром Свободы и проспектом Ленина.

«На сегодняшний день мы выбрали два небольших отрезка, которые хотим реализовать ‒ от Дворца Торжеств и до улицы Университетской. Здесь запланировано благоустройство, пешеходные тропинки, освещение и малые архитектурные формы. Вторая территория – экопарк «За Саймой», где два проекта нацелены на создание развитой дорожно-тропиночной сети, охватывающей всю территорию парка», ‒ отметил заместитель директора по проектированию МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.

Принять участие в голосовании может любой гражданин России от 14 лет. Это можно сделать онлайн на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru ‒ потребуется авторизация через Госуслуги. В Сургуте помощь в голосовании окажут более 100 волонтеров, они будут работать на специально оборудованных точках по всему городу.

С 2019 года в Сургуте уже реализованы 21 проект благодаря голосам горожан. В этом году начнутся работы над детской площадкой в парке 20А микрорайона, памп-треком и зоной отдыха в 8 микрорайоне, а также улучшением тропиночной сети в парке «За Саймой».