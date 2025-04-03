В Сургуте обсудят, как избежать транспортного коллапса при застройке возле Саймы

Пробки, нехватка парковок и новая нагрузка на улицу Университетскую – именно этого опасаются сургутяне, узнав о планах застройки в центре города. Как заверил заместитель главы Сургута Алексей Фокеев, проект не будет утвержден без соблюдения всех норм по обеспечению парковочными местами, выездам и транспортной доступности.

Сейчас уже предложены несколько типов парковок – подземные, открытые и отдельно стоящие паркинги. «В версии «Брусники» есть и открытые парковочные места, есть подземные непосредственно для жителей МКД, есть еще отдельно стоящие паркинги. Что касается «Петрушки», там вообще схема планировочной организации земельного участка предусмотрена в отдельные парковочные места. Не получится так, что появится какой-то объект, и он не обеспечен парковками в разрез требований нормативно-градостроительного проектирования», – пояснил он.

Что касается улицы Университетской, Фокеев напомнил, что ее параметры изначально были заложены в генплане с учетом полной застройки территории и будущих транспортных потоков. Однако он подчеркнул: если у горожан есть опасения, предложения можно будет учесть при обсуждении планировки. Мнением по этому поводу можно поделиться здесь.

«Давайте это обсуждать, если есть какие-то опасения, задавать вопросы потенциальному застройщику при формировании документации по планировки территории. Особенно акцентировать на это внимание, пусть расскажут какими способами, согласованными, допустим, с дорожными службами, чтобы эти вопросы были понятны. Возможно, предусмотрим какие-то дополнительные полосы, будут внутриквартальные проезды», − рассказал Алексей Фокеев.

По предварительным подсчетам, в районе планируется заселить около 4,5 тысяч человек. Норма − одно парковочное место на 114 кв. м. Эти параметры еще будут уточняться.

О застройке ядра Сургута − в нашей «горячей теме».