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​Жители района «За Саймой» в Сургуте создали петицию против стройки возле реки

Сургутянам не нравится размещение очередных многоэтажек в зоне природной рекреации

​Жители района «За Саймой» в Сургуте создали петицию против стройки возле реки
Фото: siapress.ru

Сургутяне выступили против стройки возле Саймы – создали петицию и требуют не застраивать зеленую зону. За несколько дней инициативу поддержали уже более 220 человек.

«Сайма − это место где новоиспеченные родители неспешно прогуливаются с колясками, обучают своих детей езде на велосипеде, лыжах, роликах, играют семьями в снежки, катаются на ледянке с горок. Недавно установленные спортивные площадки и аллея с качелями пользуется огромным спросом у жителей района. Настолько огромным, что возникают очереди. Уникальный проект вызывает восторг у детей и гостей нашего города», − подчеркивает автор инициативы.

Отмечается, что застройщик известен проектами с закрытой территорией, что лишит жителей свободного доступа к зеленой зоне. Вместо этого, считают сургутяне, нужно развивать парк, расширять прогулочную часть, добавлять площадки и парковки.

«Строительство жилого комплекса уничтожит то, что на протяжении многих лет оберегалось поколениями. Этот проект не только нанесет непоправимый ущерб природе, но и значительно ухудшит доступ к прекрасной зоне, где мы можем наслаждаться чистым воздухом и зеленью», − говорится в петиции.

Читатели siapress.ru и подписчики телеграм-канала @siapress также резко высказались против строительства.

«Все это хорошо. Но где вы видели в историческом центре Тюмени и Екатеринбурга школы и детские сады? Ребята, вот не надо превращать перспективный городской деловой центр в банальный спальный микрорайон. Если сегодня нет проектов Городского делового центра, то это не значит, что «Брусника» должна здесь строить МКЖД со школами и детсадами. У нас ещё много промзон, которые еще экс-губернатор Югры Наталья Комарова предлагала сносить и проводить реновацию. Это было ее правильное решение. А то, что эти 10 МКЖД, школы и сады не обеспечены будут автомобильными парковками, должно насторожить городскую общественность. Ведь на наших глазах рождается новый городской транспортный коллапс. Отказаться от личных автомобилей в ядре города – это лишь «фантазии Веснушкина», пардон, «фантазии Валгушкина». На самом деле в семьях будет не 1-2, а 3 и 4 личных автомобиля, и никто им запретить владеть таким количеством автомобилей на семью не сможет, даже «Брусника» и господин Валгушкин. Повышение материального благосостояния семей запретить трудно, практически невозможно», − высказал свое мнение постоянный читатель Александр Коновалов.

«И не важно, что каждый квадратный метр будет стоить на вес золота, зато мы будем чувствовать это самое «плечо соседа» − причем буквально физически. Теснота − не помеха, теснота − это образ жизни! Кто сказал, что люди нуждаются в личном пространстве? Явно не те, кто предлагает такие блестящие градостроительные концепции. Предлагаю повесить во время стройки баннер: «Личное пространство − это просто излишество современной цивилизации!» − отметил пользователь Alex Fduch.

Особенно бурно отреагировали горожане на заявление представителя «Брусники» Юрия Валгушкина о желательном отказе от личного транспорта в центре города.

«Толковый профессионал будет настаивать на строительстве новых дорог и магистралей. А эффективный менеджер Юрий Валгушкин предлагает отказаться от автомобиля, но… паркинг по цене автомобиля на эскизе начертил. Логика в ответе очевидна», − заявила читательница портала Татьяна Серебренникова.

«Валгушкин − это дымовая завеса. Предлагая «большое зло», подразумевается, что будет по возмущению трудящихся реализовано меньшее зло. Напомню, что он предлагал:

  1. строительство ЖК на месте парка Нефтяников − в итоге «Брусника» захватила микрорайон на перекрестке Нефтяников / выезд на Заячий остров;
  2. строительство ЖК на перекрестке Ленина / Свободы − в итоге там сквер «Памятник Хиросиме», а построен ЖК «Георгиевский» на объездной. Так и теперь: предлагая многоэтажный ЖК возле Саймы, подразумевается снос ФОК «Строитель» и застройка микрорайона на улице Строителей», − рассказал пользователь К.А.

«В нашем городе без машины не выйти на улицу – там или гололед, или лужи сплошные. Уже не представляют себе жизни без точечной застройки «эффективные менеджеры» – одни «бабки» в голове и все тут. А нам страдай потом», − добавил подписчик СвВл555.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 101, комментариев: 0
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