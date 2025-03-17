Новый мост через Обь в Сургуте планируют сдать в конце октября

В Сургуте почти на 80% готов новый мост через реку Обь. Его планируют ввести в эксплуатацию 25 октября текущего года. Об этом рассказал генеральный директор «Мостострой-11» АО «ГК «Нацпроектстрой» Николай Руссу в эфире «России 1».

«В мае планируем завершить работы по монтажу металлического пролетного строения. Дальше остается гидроизоляция, асфальт и, собственно, подготовка к сдаче объекта. Мы планируем, что порядка двух тысяч человек будет задействовано на всех участках работ. Это и дорога, и освещение, канализация и укрепление обочин, покраска и монтаж моста, которые будут также завершаться в этом году», ‒ указал он.

У моста будет четыре полосы движения, две транспортные развязки и три путепроводы. Пропускная способность ‒ до 13 тысяч автомобилей в сутки. Новую магистраль сделают в голубом цвете.

Ранее заместитель губернатора Югры Азат Ислаев рассказал, что новый мост через реку Обь в Сургуте могут сдать раньше запланированного срока.