Сургутянам напомнили о включении электрических сирен

Завтра, 5 марта, в Сургуте пройдет проверка системы оповещения. Однако начнется она раньше – с 10:45, и закончится в 11:00. Об этом сообщает администрация города.

«Напоминаем, что 05.03.2025 в Сургуте будет проводиться проверка готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях с запуском электросирен и передачей единого сигнала гражданской обороны «Внимание всем», – указали в мэрии.

Ранее сообщалось, что проверка системы оповещения будет проходить с 10:00 до 11:30. Услышав звук сирены, сургутян просят включить радио или телевизор на местный канал и прослушать информацию управления по делам ГО и ЧС.