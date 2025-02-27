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5 марта в Сургуте завоют сирены – жителей просят включить телевизор или радио

В Сургуте 5 марта пройдет проверка системы оповещения

5 марта в Сургуте завоют сирены – жителей просят включить телевизор или радио
Фото: freepik

В Сургуте 5 марта с 10:00 до 11:30 пройдет проверка системы оповещения. В это время в городе включат электрические сирены, передающие сигнал «Внимание всем!». Об этом сообщает администрация города.

«Управление по делам ГО и ЧС Администрации города информирует, что 5 марта с 10.00 до 11.30 в Сургуте будет проведена проверка готовности системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях путем запуска электросирен и доведения сигнала гражданской обороны «Внимание всем!». Услышав звук электросирены необходимо включить радио или телевизор на местный канал и прослушать информацию управления по делам ГО и ЧС», – передали в мэрии.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 43, комментариев: 0
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