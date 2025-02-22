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​Жители Сургута заработали 400 миллиардов за год – на 13% больше, чем в 2023

В Сургуте растут доходы, а вместе с ними – и траты

​Жители Сургута заработали 400 миллиардов за год – на 13% больше, чем в 2023
Фото: siapress.ru

За 2024 год сургутяне в совокупности заработали 400 миллиардов рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. Реальные доходы населения при этом выросли на 3%, сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на публичный отчет главы города.

Согласно отчету средний заработок сургутян в шесть раз больше прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Несмотря на инфляцию в 7% (против 2,3% в 2023 году), потребление товаров увеличилось на 7,8%. Высокий спрос на товары и услуги, превышающий предложение, лишь подогревал инфляцию.

К концу 2024 года число магазинов и кафе в городе превысило нормативы. Продовольственных точек стало на 35% больше нормы, а заведений общепита – на 48%. Однако, если раньше количество торговых площадей росло быстрее населения, то теперь темпы немного снизились.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 162, комментариев: 0
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