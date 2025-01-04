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​О сургутских «Мадонне» и Биг-Бене написали в авторитетном архитектурном телеграм-канале

Сургутские «Мадонна» и Биг-Бен попали в авторитетный архитектурный телеграм-канал

​О сургутских «Мадонне» и Биг-Бене написали в авторитетном архитектурном телеграм-канале
Фото: siapress.ru

Две знаменитые локации Сургута – «Сургутская Мадонна» и сургутский Биг-Бен, попали в авторитетный архитектурный телеграм-канал под названием «Архитектурные излишества (PavelG)».

«Сургутская Мадонна» («Мадонна с младенцем в иллюминаторе») – знаменитое мозаичное панно над входом в здание аэропорта в Сургуте. Работу выполнили в 1981 году художники Леонид Полищук и Светлана Щербинина. Панно всем более двух тонн доставили в город спецрейсом из Москвы. <…> Биг-Бен в Сургуте — школа иностранных языков, 2004 год. Внутри сургутского Биг-Бена на карте отмечены только Сургут и Лондон», – подписали к фотографиям местных достопримечательностей.

О «двойниках» Сургутской Мадонны – в обзоре siapress.ru.


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04 января в 16:33, просмотров: 1605, комментариев: 0
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