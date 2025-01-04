Сургутские «Мадонна» и Биг-Бен попали в авторитетный архитектурный телеграм-канал

Две знаменитые локации Сургута – «Сургутская Мадонна» и сургутский Биг-Бен, попали в авторитетный архитектурный телеграм-канал под названием «Архитектурные излишества (PavelG)».

«Сургутская Мадонна» («Мадонна с младенцем в иллюминаторе») – знаменитое мозаичное панно над входом в здание аэропорта в Сургуте. Работу выполнили в 1981 году художники Леонид Полищук и Светлана Щербинина. Панно всем более двух тонн доставили в город спецрейсом из Москвы. <…> Биг-Бен в Сургуте — школа иностранных языков, 2004 год. Внутри сургутского Биг-Бена на карте отмечены только Сургут и Лондон», – подписали к фотографиям местных достопримечательностей.

О «двойниках» Сургутской Мадонны – в обзоре siapress.ru.