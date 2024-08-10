Сходство других «Мадонн» с сургутской

Вот уже более 40 лет фасад аэропорта Сургута украшает панно «Мадонна с младенцем в иллюминаторе». Как известно, этот объект выполнен выдающимися советскими и российскими художниками Леонидом Полищуком и Светланой Щербининой. Картина обладает несомненной ценностью как уникальный авторский образец монументального советского искусства 1980-х годов. Тема панно посвящена образу материнства и имеет общечеловеческий характер.

В 2004 году, в момент реставрации аэропорта Сургута, за сохранение панно вступились члены молодежной палаты при думе города, сообщали в «СургутИнформ-ТВ».

«Дети, которые подняли этот вопрос со своими педагогами, что на школьном уровне могли сделать, каким образом найти всю эту историю, популяризировать…это было очень интересно. Затем они обратились в Молодежный парламент с просьбой все-таки дальше «двинуть» эту инициативу, подключиться, помочь в плане сбора документов», – рассказала член Молодежной палаты при Думе Сургута Анастасия Попушой.

Так, 11 августа 2021 года приказом Госкультохраны Югры объект культурного наследия «Мозаичное панно «Сургутская Мадонна» включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. Теперь картина находится под государственной защитой.

Однако это не единственная «Мадонна», которая имеется в России. Некоторые из них также имеют тернистый путь – с попыткой их сохранения и реставрацией. Предлагаем их рассмотреть в нашем обзоре.

Есть еще такие Мадонны в России?

Мозаичное панно «41 год – суровый год» довольно сильно напоминает Сургутскую Мадонну. В обеих работах перекликаются цвета, схоже колоритное решение: в оттенках серого, голубого и синего изображен фон, в оттенках бело-серого, черного и красного – центральная часть.

К сожалению, в общем доступе нет информации о том, какая была идея создания картины, а также нет подробных данных об ее авторе. Известно лишь, что картина написана советским художником Иваном Герасимовичем Сорокиным в 1973 году.

Краснодарская Мадонна

В 2021 году в Краснодаре приступили к реставрации мозаичного панно с изображением матери и ребенка. Картина была создана в начала 1990-х годов, сообщает портал Южные дела.

«Согласно данным общественного проекта «Дом.МинЖКХ.РУ», здание было построено в 1990 году. После этого его фасад украсило мозаичное панно, созданное художником-оформителем Вячеславом Кисляковым. На картине изображено синее небо и солнце, от которого в разные стороны разлетаются птицы. На фоне небесного светила была выложена мозаикой женщина, держащая на руках ребенка», – говорится в сообщении.

По словам депутат городской думы Владимира Вербицкого, к реставрации приступили после обращений неравнодушных местных жителей. Они просили сохранить мозаичное панно.

Красноярская Мадонна

В Красноярске на прямоугольном фронтоне кинотеатра «Родина» в 1965 году появилась мозаика «Родина-мать». Это мозаичное панно создано с помощью черной смальты и речной гальки с берегов Енисея. Автор изображения – красноярский художник Евгений Кобытев, указано на портале «Краскомпас».

«Прототипами персонажей панно были жена и дочь художника, которые изображены на главном плане в фигурах молодой и статной женщины, держащей девочку-младенца на поднятых вверх руках, «над горами, над лесами, над красноярскими Столбами». Так воедино были воплощены, во-первых, интимный, нежно-трогательный «семейный» сюжет и, во-вторых, эпический размах, символизирующий город Красноярск и его окрестности. Большая часть фона мозаики – облачное небо с лучами восходящего солнца. На втором плане воспроизведены скалы красноярских Столбов», – говорится в сообщении.

В июне 2016 года на заседании экспертной коллегии экспертов при Службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края рассмотрели вопрос об установлении историко-культурной ценности мозаики.

Спустя год мозаику внесли в Перечень объектов культурного наследия Красноярского края как «Мозаичное панно «Родина-мать» на фасаде кинотеатра «Родина».

Нижегородская Мадонна

Одной из давних достопримечательностей Нижнего Новгорода является монументальное панно «Связь времен», расположенное на стене дома купца Мичурина рядом с улицей Рождественской. Автор панно – Владимир Арискин создал его в 1987 году, сообщает портал «Говорит Нижний Новгород».

«В левой части работы отражены годы войны, в правой части – будни того времени. На тот момент город был знаменит ракетами и метеорами. Все это объединила духовная составляющая. Поэтому в центральной части я изобразил фигуру женщины с ребенком. Мне за эту мать с ребенком немного досталось. Претензии градостроительного совета были в том, что этот образ очень похож на образ Богоматери. В то время такое не приветствовалось. Но мне кажется, поэтому и сохранилось панно, этот момент объединяющий сыграл основную роль, со временем в работе появилось духовное наполнение», – рассказал художник.

Панно было выполнено из цветного цемента. Работа над ним длилась три месяца.