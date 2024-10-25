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​В благоустройство «грэсовского пятачка» в Сургуте включили размещение стрит-ритейлов

В Думе Сургута рассказали о планах по благоустройству «грэсовского пятачка»

​В благоустройство «грэсовского пятачка» в Сургуте включили размещение стрит-ритейлов
Фото: Дума Сургута

В Думе Сургута вновь обсудили вопрос благоустройства «грэсовского пятачка» на месте легендарного недостроя по улице Энергетиков. Проект общественного пространства становится более четким: в концепции предусмотрели размещение стрит-ритейлов, амфитеатра и арт-объектов. Помимо этого, планируется сохранить существующие деревья и высадить новые. Об этом народным избранникам рассказал директор департамента архитектуры Алексей Фокеев.

«Очень интересное решение. Вот я бы оставил стрит-ритейл, пусть он там будет. Почему бы не посидеть на лавочке, не съесть булочку. В этом смысле общественный туалет − необходимая часть такого серьезного проекта. Если сквер делаем − обязательно с туалетом. Но самый главный вопрос, конечно, касается увековечиванию роли энергетиков в развитии города», − поделился своим мнением депутат Богдан Гужва.

Ранее центром парка планировали сделать стелу «Призма энергии», а под ней разместить сооружение в виде карты региона с основными объектами энергетики Сургута. Кроме того, объект дополнит подсветка. Пожелания депутатов также обещали принять к сведению.

Ориентировочная стоимость работ по благоустройству − около 90 миллионов рублей. Она будет скорректирована по результатам разработанной проектно-сметной документации, финансовые средства на которую уже заложены в бюджете Сургута на 2025 год.

«Мы планируем вернуться к этому вопросу во втором полугодии 2025 года, когда будут получены результаты и экспертиза проекта», − резюмировал председатель комитета Владимир Клишин.

Подчеркнем, что новый объект хотят полностью обустроить в 2026 году.

Напоминаем, печально известный недострой на пересечении улицы Энергетиков и Бульвара Свободы снесли в 2022 году. Изначально там хотели возвести кафе с магазином, однако незавершенный объект сменил несколько собственников и в конечном итоге был признан самовольной постройкой.


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25 октября в 13:55, просмотров: 754, комментариев: 0
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