Заброшку на улице Энергетиков в Сургуте снесут к 30 сентября

В Сургуте приступили к сносу недостроя на пересечении улицы Энергетиков и бульвара Свободы. Когда-то там планировалось возвести кафе с магазином, однако незавершенный объект сменил несколько собственников и в конечном итоге был признан самовольной постройкой.

«Работы выполняются в рамках соцконтракта. После завершения сноса строители должны полностью разравнять площадку, выполнить вертикальную планировку. Никакого капитального строительства здесь не предусматривается. В следующем году здесь появятся клумбы, лавочки, малые формы», – рассказал замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.

Как сообщает администрация Сургута, к 30 сентября снесут «заброшку» и выполнят работы по выравниванию площадки. Также на следующий год запланировано благоустройство на территории данного объекта.

«Сегодня происходит достаточно эпохальное событие. Мы завершаем для себя целую эпоху дикого освоения городского пространства. Этот объект не раз становился темой для дискуссий, мы с администрацией присутствовали на комитетах. Я в трех созывах участвовал в обсуждении судьбы данного объекта. И это, наконец-то, свершилось. Мы восстанавливаем историческую справедливость, возвращаем эту часть горожанам», – добавил председатель думы города Максим Слепов.

Всего в городе суд признал 12 объектов самовольного строительства и еще по 13 ведутся разбирательства. На сегодняшний день добровольно и в досудебном порядке снесено 3 незаконные постройки и в планах городской администрации снос еще двух.