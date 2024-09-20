В новом ЖК Сургута сорвался лифт с людьми внутри

Вчера, 19 сентября, в новом ЖК Сургута рухнул лифт, в котором находилась семья с маленьким ребенком. По словам очевидцев, лифт ехал наверх, остановился на нужном этаже, резко дернулся и поехал вниз, сообщает редакция «Комсомольская Правда».

В югорских пабликах появилось видео, на котором видно, как семейная пара поднимается на свой этаж, но кабина лифта резко дергается, а на табло мигают различные числа. В какой-то момент лифт остановился между этажами, а дверь открылась только на половину. Семья самостоятельно выбралась из кабины.

«Предварительно, один из тросов оборвался, лифт не заглючил. А вот вылезать из остановившегося между этажами лифта ‒ опасный поступок. В новостройках очень быстрые лифты, могла произойти трагедия, и кто-то из членов этой семьи мог пострадать при движении конструкции», ‒ рассказал изданию «КП» источник знакомый с ситуацией.

Ранее мы писали о том, что в одном из многоквартирных домов Сургута упала кабина лифта. В ней находился мужчина. К счастью, он не пострадал.