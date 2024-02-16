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Следователи заинтересовались падением лифта в Сургуте

СК начал проверку из-за падения лифта с человеком в Сургуте

Следователи заинтересовались падением лифта в Сургуте
Фото: ru.freepik.com

Следователи Сургута устанавливают обстоятельства падения кабины лифта в одном из многоквартирных домов города. Инцидент произошел 15 февраля. Находившийся в кабине лифта мужчина отделался испугом.

«По предварительным данным, 15 февраля 2024 года в одном из многоквартирных домов города Сургута ввиду технической неисправности произошел сбой в движении лифта с находящимся внутри пассажиром, в результате которого кабина лифта спустилась на несколько этажей с ускорением, после остановки двери лифта остались в заблокированном состоянии», - сказано в сообщении.

Уточняется, что двери лифта открыли прибывшие на место сотрудники дежурной службы. В ходе инцидента пассажир не пострадал.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 123, комментариев: 0
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