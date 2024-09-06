Спасатели Центроспаса нашли пропавшего грибника

Накануне, 5 сентября, спасатели Центроспаса вновь отправились на помощь человеку, потерявшемуся в лесном массиве. На этот раз они нашли мужчину, который заблудился во время сбора грибов, сообщает пресс-служба КУ «Центроспас-Югория».

«Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) КУ «Центроспас-Югория» 5 сентября выезжали на 82 километр автомобильной дороги «Сургут – Нижневартовск» в район реки Тром-Аган по сообщению: при сборе грибов в лесу заблудился мужчина.Прибывшие к месту проведения работ спасатели установили местоположение мужчины, а после вывели его из лесного массива и передали сотрудникам полиции», – указали в сообщении.

Пострадавший найден невредимым и в медицинской помощи не нуждается.

Ранее мы писали, что спасатели Югры нашли в тайге пропавшую женщину. Она заблудилась в лесу в Нижневартовском районе.