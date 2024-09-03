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Сургутский ресторатор Алексей Гулякин открывает кафе на деньги потенциальных клиентов

Скандальный ресторатор из Сургута открывает новую точку в Нефтеюганске

Сургутский ресторатор Алексей Гулякин открывает кафе на деньги потенциальных клиентов
Фото: ru.freepik.com

Скандальный ресторатор Алексей Гулякин из Сургута планирует открыть в Нефтеюганске новое гриль-кафе, несмотря на финансовые трудности и проблемы с предыдущими проектами.

«Мы готовимся к запуску. 3 сентября будет техническое открытие. Помещение нашли буквально пять дней назад. Хотел запуститься к первому сентября, но из-за нехватки денег на продукты запуск пришлось перенести», – сообщил предприниматель корреспонденту siapress.ru.

Бизнесмен также рассказал о финансовой поддержке, которую ему оказывают люди. «Люди также вносят депозиты. Потом они смогут использовать эти деньги, когда придут в кафе – вычтем их из суммы чека. Таким образом, набралось около 15 тысяч», – пояснил он.

В январе, после финансовых проблем, связанных с инвестиционными задолженностями, все его старые проекты, включая пельменные и блинные, были утрачены. «Сейчас у меня нет действующего бизнеса, но я пытаюсь его вернуть.Например, точку на Комсомольском проспекте забрал себе партнер, который «кинул» меня. Еще две другие точки отошли моей бывшей сотруднице», – добавил ресторатор. Он надеется заработать на новом гриль-кафе и вернуть утраченные активы.

Предприниматель также планирует развивать франшизу и приобретать бывшие шашлычные, чтобы превратить их в современные кафе. Однако, сейчас ему приходится сталкиваться с угрозами от бывших партнеров и инвесторов из-за долгов.

Более подробно – в нашем интервью.


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Сегодня в 13:22, просмотров: 52, комментариев: 0
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