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​Продолжаются поиски: на реке Малый Юган в Сургутском районе нашли тела еще двоих

Тела мужчины и юноши обнаружили в реке Малый Юган в Сургутском районе

​Продолжаются поиски: на реке Малый Юган в Сургутском районе нашли тела еще двоих
Фото: ru.freepik.com

Появилась новая информация по поиску пропавшей семьи на реке Малый Юган. Спасатели смогли найти тело 31-летнего мужчины и 17-летнего юноши, сообщает пресс-служба Сургутского района.

«Администрация Сургутского района совместно со спецслужбами и спасателями продолжает работу по поиску», − говорится в сообщении.

По данным МЧС, 8 августа семь человек отправились по реке Малый Юган на моторной лодке «Казанка». Они перестали выходить на связь и не добрались до места назначения. Утром 9 августа в реке обнаружили тело женщины, которая находилась в лодке. Еще одной женщине удалось спастись благодаря спасательному жилету.

10 августа нашли перевернувшуюся лодку и тела двух детей 2023 и 2022 годов рождения.

14 июля в 10:40 в районе юрт «Ачимовы» в акватории реки Малый Юган водолазы обнаружили и подняли еще одно тело женщины (2001 года рождения) в 200 метрах от места обнаружения затонувшей лодки.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 158, комментариев: 0
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