Роспотребнадзор начал внеплановую проверку из-за сальмонеллеза в Сургутском кардиоцентре

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева прокомментировала ситуацию с заболеваемостью сальмонеллезом в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». По ее словам, в ведомстве начали эпидемиологическое расследование, проводится внеплановая выездная проверка.
Предпринимаются следующие меры:
- Отобраны пробы продукции пищеблока, сырья, смывов с оборудования и инвентаря для лабораторных анализов.
- Проводится обследование персонала пищеблока.
- Организованы противоэпидемические мероприятия, работа пищеблока приостановлена.
- Проводится когортное исследование для определения источника инфекции.
Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика, также предпринимаются шаги для предотвращения вторичных вспышек заболевания.
Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве региона направила рекомендации всем соответствующим ведомствам. В том числе усилен лабораторный контроль за оборотом животноводческой продукции в автономном округе.
О массовой заболеваемости пищевой инфекцией в медучреждении стало известно накануне, 11 августа. Среди пациентов зарегистрировали 94 случая заболевания.