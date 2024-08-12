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В Сургутском кардиоцентре выявили сальмонеллез: что предпринимается?

Роспотребнадзор начал внеплановую проверку из-за сальмонеллеза в Сургутском кардиоцентре

В Сургутском кардиоцентре выявили сальмонеллез: что предпринимается?
Фото БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева прокомментировала ситуацию с заболеваемостью сальмонеллезом в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». По ее словам, в ведомстве начали эпидемиологическое расследование, проводится внеплановая выездная проверка.

Предпринимаются следующие меры:

  • Отобраны пробы продукции пищеблока, сырья, смывов с оборудования и инвентаря для лабораторных анализов.
  • Проводится обследование персонала пищеблока.
  • Организованы противоэпидемические мероприятия, работа пищеблока приостановлена.
  • Проводится когортное исследование для определения источника инфекции.

Персоналу и пациентам назначена экстренная профилактика, также предпринимаются шаги для предотвращения вторичных вспышек заболевания.

Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве региона направила рекомендации всем соответствующим ведомствам. В том числе усилен лабораторный контроль за оборотом животноводческой продукции в автономном округе.

О массовой заболеваемости пищевой инфекцией в медучреждении стало известно накануне, 11 августа. Среди пациентов зарегистрировали 94 случая заболевания.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 102, комментариев: 0
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