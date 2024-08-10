Глава Сургута поздравил горожан с праздником

Сегодня, 10 августа, в Югре отмечается День физкультурника. Глава Сургута Максим Слепов поздравил жителей с этим праздником в своих социальных сетях.

В Сургуте более 174 тысяч горожан занимаются физкультурой и спортом. В городе работают около 230 спортивных школ, центров и клубов. Среди земляков, 127 спортсменов входят в состав сборных России.

«Ekaterina Bezhan – обладательница Кубка России, чемпионка Европы и мира. В этом году Екатерина выступила в составе сборной России в Греции на чемпионате и первенстве мира по муайтай, став бронзовым призером», – написал глава Сургута.

Кроме того, портрет Анастасии Кошурниковой и ее тренера Михаила Шпартко уже второй год на Доске Почета города. Воспитанница СШОР «Югория» имени А. А. Пилояна в 2023 году была названа «Лучшим спортсменом года» Сургута, став победителем чемпионатов и первенств мира и Азии по гиревому спорту в прошлом году.

«Вы – наша спортивная гордость. Следим за достижениями и аплодируем победам. С праздником спорта, Сургут! Желаю найти спорт по душе, достигать заданной планки, прославлять родной город!», – поздравил горожан Максим Слепов.

С программой праздника можно ознакомиться в нашем материале.