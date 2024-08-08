Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

10 августа

Физкульт фест

Место проведения: Стадион «Спортивное Ядро», Югорский тракт, 8а. Время: с 10:00 до конца мероприятия.

В честь Дня физкультурника для сургутян организуют спортивные и танцевальные соревнования, фестиваль еды и живой музыки, а также различные активные игры для детей и взрослых. Для участия в спортивных активностях необходимо зарегистрироваться на сайте.

Телефон для справок: 35-34-71, 36-50-55. Вход свободный. 0+

Экскурсионная программа «Под парусом в Сибирь»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 14:00 и 16:00.

Участников мероприятия ждет увлекательное путешествие по экспозиции «Велено город ставити...» и музею Черного лиса. После этого гости отправятся на речную прогулку по акватории реки Саймы на стругах ‒ деревянных гребных суднах первооткрывателей Сибири. Там они узнают много интересного об освоении Сибири казаками, торговле пушниной, строительстве острога и многом другом.

Телефон для справок: 28-17-44. Цена билета: детский ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 200 рублей. 12+

Научпоп фестиваль «Это математика»

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

На мероприятии горожане познакомятся с новым подходом к пониманию математики, а также весело и легко потренируют свой мозг с помощью логических задачек.

18:00 ‒ Мастер-класс по изготовлению гексафлексагонов. Флексагоны – игрушки из бумаги, открытые совершенно случайно математиком Артуром Х. Стоуном в Англии.

19:00 ‒ Командная игра «Математические вышибалы». Математические вышибалы — соревнование, в котором можно «вышибать» соперников с помощью задач на логику и смекалку. Тут понадобится не только математика, но и грамотная стратегия. Все участники получат памятные сувениры, а победители – специальные призы.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 150 рублей, в день мероприятия ‒ 250 рублей. 12+

11 августа

Мастер-класс «Циновка»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

Жителей Сургута приглашают сплести ковровое изделие ‒ циновку. Она состоит из переплетения природных материалов и прочных нитей. Плетение циновок было домашним ремеслом, которым занимались исключительно женщины ханты и манси. Такое украшение можно использовать как подставку под горячее или как отдельный декор.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 300 рублей. 12+

Мастер-класс «Тарелка»

Место проведения: Школа гончарного искусства «Колокол», улица Республики, 78а, 2 этаж. Время: 11:00.

У сургутян есть возможность своими руками создать из глины тарелку для себя или свои близких, отдохнуть, обрести душевное равновесие и выплеснуть свою творческую энергию в непринужденной, домашней, творческой атмосфере.

Телефон для записи: 8 (922) 658-69-85. Цена билета: 1 600 рублей. 16+

Летний фестиваль OMEDIA!

Место проведения: Площадь СурГУ, улица Ленина, 1. Время: 12:00-22:00.

Горожан приглашают на самый яркий летний фестиваль, с множеством интересных активностей: лекции от популярных экспертов и блогеров, историческая аллея с ретро-фотографиями, встреча с олимпийскими чемпионами, окружные соревнования по фиджитал-футболу, детская зона с мастер-классами и активностями от HOPE KIDS, спортивная зона с соревнованиями и играми, которые готовит фитнес-центр HOPE FITNESS.

На сцене для сургутян выступят пять артистов и коллективов российской эстрады: группа «Стрелки», Олег Майами, Хабиб, Татьяна Куртукова и Ольга Серябкина.

Вход свободный. 0+