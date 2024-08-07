​Подростков в Сургуте оштрафовали за выброшенный из окна электросамокат

В Сургуте подростки выбросили желтый самокат, принадлежащий кикшеринговой компании Whoosh, из окна восьмого этажа жилого дома. Один из участников снял происходящее на видео, которое быстро распространилось по социальным сетям и СМИ.

Как рассказали изданию NEFT представители компании, инцидент действительно произошел в Сургуте. Виновников удалось быстро найти и оштрафовать. За порчу самоката они заплатили 10 тысяч рублей, но сумма может вырасти до 90 тысяч после оценки степени повреждений. Кроме того, подростков заблокировали в приложении сервиса.

Ранее сообщалось, что в Югре ужесточили правила использования электросамокатов. Их прокат доступен только для совершеннолетних.