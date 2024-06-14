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В ХМАО несовершеннолетним откажут в электросамокатах

В Югре ужесточили правила использования электросамокатов

В ХМАО несовершеннолетним откажут в электросамокатах
Фото: депздрав Югры

Прокат электросамокатов теперь доступен только для совершеннолетних. При аутентификации пользователя данные будут сверяться с базой сотовых операторов и банков, при этом сервисы получат доступ к дате рождения. Аккаунты, не прошедшие возрастной ценз, будут немедленно заблокированы, пишет телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

«Ограничения связаны с тем, что подростки зачастую попадают в дорожно-транспортные происшествия и в силу возраста их сложно привлечь к ответственности. С начала сезона оператор кикшеринга Whoosh уже выявил 500 инцидентов. Штраф за нарушение этого правила – 10 000 рублей», - говорится в сообщении.

Оштрафовать нарушителей может и Госавтоинспекция. За нарушение ПДД предусмотрены штрафы в размере 800 рублей за езду по обочине автомагистрали, 1000 рублей - за создание помех при движении транспортных средств, 5000 рублей - за поездку вдвоем.

Сервис Whoosh, наиболее распространенный в городах Югры, также увеличил размеры собственных штрафов: 5000 рублей за поездку вдвоем и 100 000 рублей за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения или причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя.

В Югре в этом году зафиксировали 4 происшествия с участием электросамокатов. Травмы получили 4 человека.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 126, комментариев: 0
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