Свыше 80% сургутян выступили против блокировки YouTube в России

Восемь из десяти жителей Сургута выступают против блокировки видеохостинга YouTube в России. Это следует из результатов опроса, проведенного среди читателей Siapress. Мы спросили их: поддерживают ли они инициативу властей отключить YouTube в стране?

Большинство респондентов (82,4%) ответили отрицательно. За блокировку видеохостинга выступили лишь 13,4% опрошенных. Еще 4,2% не знают, как лучше.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России. Он сообщил, что скорость загрузки сервиса на стационарных компьютерах может снизиться до 70%. Утром 1 августа многие пользователи обнаружили, что не могут открыть Youtube. Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении видеохостинга. Среди них − многочисленные нарушения законодательства и неуважение к России, сообщило РИА Новости.