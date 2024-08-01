Песков прокомментировал проблемы с YouTube, на которые жалуются россияне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сбои в работе видеохостинга YouTube, заявив, что у него на телефоне сервис работает нормально. Жители нескольких российских регионов пожаловались на проблемы с доступом к YouTube на персональных компьютерах в ночь на 1 августа.

«Ничего не могу сказать. Ну где-то, в телефоне работает нормально, все грузится», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла. На дополнительный вопрос журналистов о том, какой сервис VPN он может посоветовать россиянам, Песков ответил: «Тут должен каждый сам использовать, их много на рынке».

Ранее, 25 июля, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что скорость загрузки YouTube в России на стационарных компьютерах может снизиться до 70%. 30 июля мобильные операторы начали предупреждать об ухудшении работы видеосервиса. К утру 1 августа сервис «Сбой.рф» зафиксировал более 400 жалоб пользователей YouTube, пик сообщений пришелся на три часа ночи.