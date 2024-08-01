72-летний мужчина попал в Сургутскую травмбольницу после ЧП с моторной лодкой

Врачи Сургутской травмбольницы подарили вторую жизнь 72-летнему мужчине, который получил тяжелые травмы от гребного лодочного винта. Пациент купался в водохранилище, а после на него на скорости наехала моторная лодка.

«Пострадавший был доставлен к нам с переломами и множественными глубокими рублеными ранами. Самые опасные из них пришлись на разные области головы. Диагностирована открытая проникающая черепно-мозговая травма с повреждением твердой мозговой оболочки, переломами челюсти и решетчатой кости, − рассказали в пресс-службе Сургутской травмбольницы. − Экстренную операцию выполнил нейрохирург Александр Гапонов. Несколько часов он удалял костные отломки, восстанавливал целостность оболочки головного мозга и кожных покровов. Врач создал условия для выздоровления пациента, но борьба за его жизнь на этом была не окончена».

Далее мужчина находился под круглосуточном наблюдением сотрудников отделения анестезиологии и реанимации №2. Его состояние стабилизировалось, наметилась положительная динамика – организм справился с последствиями серьезной травмы.

«Пациент был переведен в нейрохирургическое отделение №1, где ещё около трех недель с ним работала мультидисциплинарная бригада наших специалистов», − добавили в больнице.

Сегодня мужчина самостоятельно ходит, нормально питается, общается, способен сам себя обслуживать. Он выписан на амбулаторное лечение и будет наблюдаться неврологом и офтальмологом своей поликлиники.

Напоминаем, вечером 24 июня на водохранилище Сургутской ГРЭС-1, в районе СОТ «Заречный», произошел несчастный случай. Моторная лодка, которой управляли подростки, столкнулась с купающимся 72-летним мужчиной. В результате инцидента он получил множественные рубленые раны лица и предплечья.