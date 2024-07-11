В Сургут завезли небольшое количество электровелосипедов

В Сургуте в рамках пилотного проекта установили небольшое количество электровелосипедов. Такой проект позволит определить востребованность нового вида транспорта у сургутян. В дальнейшем количество велосипедов может увеличиться, сообщает пресс-служба Whoosh.

«Электровелосипеды позволят совершать поездки в среднем на десять-12 километров. Принцип их работы очень похож на самокаты кикшеринга. Аренда осуществляется через приложение. Оставить велосипед также можно только в точках виртуальной парковки ‒ это обеспечивает порядок в размещении велосипедов в городе», ‒ говорится в сообщении.

Новый транспорт выдерживает вес до 120 кг, а седло регулируется под любой рост. Благодаря низкой раме при посадке не нужно высоко закидывать ногу ‒ это позволит комфортно ехать даже в юбке или платье. Также, для удобного передвижения на электровелосипедах установлены корзинки для перевозки небольших грузов.