В шорт-лист кандидатов на пост мэра Сургута попали три человека

Шорт-лист кандидатов на пост главы Сургута сократился до трех человек, которых отобрала конкурсная комиссия. На пост мэра претендуют начальник отдела местного филиала Югорского государственного университета Евгений Скрябин, председатель думы Сургута Максим Слепов («Единая Россия») и директор треста АО «ДСК-1» Денис Третьяков, сообщили в пресс-службе гордумы.

Депутаты проголосуют за избрание мэра в среду, 3 июля.

Прием документов от кандидатов на пост главы Сургута завершился 21 июня. Всего заявились 28 человек. В их числе оказались депутаты думы ХМАО Виктор Сысун (ЛДПР) и Ринат Айсин («Единая Россия»). Последний позднее снял свою кандидатуру с конкурса, поддержав Максима Слепова.

Предыдущий глава Сургута Андрей Филатов подал в отставку в конце апреля. Он возглавлял город с 2021 года. Исполняющей обязанности мэра назначили заместителя главы города Людмилу Батракову.