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​В Думе Сургута обсудили наказы избирателей на 2025 год

Депутаты Сургута согласовали перечень наказов избирателей для их реализации в 2025 году

​В Думе Сургута обсудили наказы избирателей на 2025 год
Фото: siapress.ru

На заседании постоянного комитета Думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку обсудили перечень наказов избирателей, данных депутатам Думы города седьмого созыва для их реализации в 2025 году. Напомним, средства для этого предусматривают в городском бюджете, начиная с 2023 года.

«Наказы избирателей на 2025 год после их проверки аппаратом Думы города на предмет соответствия законодательству, Уставу города, муниципальным правовым актам, требованиям Регламента города и Порядка были рассмотрены депутатами Думы города на совместном заседании постоянных комитетов Думы города 17.04.2024, наказы избирателей возможные к включению в перечень наказов в целях их утверждения, были направлены в адрес Главы города для их рассмотрения на предмет финансово-экономической обоснованности и целесообразности. Письмо исполняющего обязанности Главы города с информацией о результатах рассмотрения наказов избирателей поступила в Думу города 24.05.2024, рассмотрена на депутатских слушаниях 31.05.2024. По результатам рассмотрения депутатами был согласован перечень наказов избирателей для их реализации в 2025 году», — сообщила руководитель аппарата Думы города Елена Ануфриева.

Отметим, что в прошлом году средства, предусмотренные на исполнение наказов избирателей, депутаты могли направлять только на социальную сферу. В основном они пошли на помощь в подготовке школ и спортивных учреждений к учебному году. В этом году добавилось еще и благоустройство. Но важно то, что благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов в этот список не входит. Только общедоступные территории — например, парки, скверы.

Перечислим некоторые наказы избирателей, чья реализация будет осуществляться в 2025 году.

Так, депутат Татьяна Калиниченко инициировала следующие мероприятия:

— дополнительное освещение тротуара от МБОУ СОШ № 19 до сквера Геологов-первопроходцев;

— организация площадки для выгула животных в 21 и 22 микрорайонов;

— капремонт дороги вдоль дома №28 по набережной Ивана Кайдалова;

— установка ограждения между дорогой и тротуаром вдоль дома № 28 по набережной Ивана Кайдалова, со стороны реки Сайма;

— улучшение территории памятника «Жертвам политических репрессий» (высадка кедров, установка ограждений вокруг «Кедровой мемориальной аллеи», установка дополнительного освещения и подсветки возле памятника, а также лавочек и урн);

— замена контрольного оборудования качества воды для МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин».

Депутат Артем Гаврилов взял на себя ответственность за такие наказы, как:

— капремонт муниципального проезда с обустройством пешеходного тротуара и нерегулируемых пешеходных переходов между домами № 3 и № 5 по проспекту Мира до дома № 9/1 по проспекту Мира;

— капремонт проезжей части с обустройством пешеходного тротуара, идущей параллельно проспекту Ленина от дома № 68 до ТЦ «Меркурий»;

— капитальный ремонт учебных помещений МБОУ СОШ № 32 и капремонт кровли МБОУ СОШ № 46.

Депутат Виктор Пономарев инициировал:

— установку уличного освещения пешеходного тротуара вдоль проезда имени Рубанко и вдоль домов по улице 50 лет ВЛКСМ;

— капремонт дорожного полотна проезда имени Рубанко.

Средства на реализацию наказов будут предусмотрены в бюджете города.

С подробным перечнем наказов избирателей, данных депутатам Думы города седьмого созыва для их реализации в 2025 году можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали, что депутаты Сургута планируют чаще обсуждать вопрос, связанный с техническим состоянием спортивных объектов города.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 143, комментариев: 0
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