Депутаты Сургута обсудили состояние спортивных сооружений

На заседании постоянного комитета по социальной политике Думы Сургута обсудили техническое состояние зданий и инженерных сетей спортивных сооружений. В частности, депутаты обратили большое внимание на ремонт кровли зданий и соблюдение сроков исполнения муниципальных контрактов. Народные избранники подняли тему и об аварийности объектов.

«Вы говорили в том числе и 13 некрытых спортивных объектах. Как вы оцениваете их состояние? Не повторится ли у нас ситуация, как с Городским культурным центром, который оказался аварийным?» − уточнила председатель комитета Эмилия Трапезникова.

По словам начальника управления физической культуры Михаила Ющенко, состояние у объектов разное − износ составляет от 30 до 65%. Однако в настоящий момент они все находятся в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, в Сургуте работает 14 муниципальных спортивных сооружений крытого типа. Осмотр технического состояния проводят два раза в год − осенью и весной.

Депутаты также уточнили, насколько часто администрация обращается к инвестициям в рамках ремонта спортивных сооружений. Оказалось, что такая практика практически не реализуется из-за отсутствия желающих. Так, только в 2023 году ПАО «Сургутнефтегаз» направляла средства для укладки асфальта возле одного из спорткомплексов.

Подчеркнем, что финансирование текущего и капитального здания осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте» на период до 2030 года. Однако депутаты не остаются в стороне и выделяют средства через исполнение отдельных наказов избирателей.

«Хорошие деньги выделили депутаты. Это и «Энергетик», и КСК «Геолог», и «Водолей», − рассказал Михаил Ющенко.

На заседании предложили чаще обсуждать вопрос о техническом состоянии спортивных сооружений. Детали сотрудничества члены комитета обсудят после парламентских каникул на сентябрьском заседании.

«Предлагаю рекомендовать администрации города рассмотреть возможность издания документа, который будет регламентировать и критерии отбора, и постановки объектов в план текущего ремонта, и включение депутатов в состав комиссии», − резюмировала председатель комитета Эмилия Трапезникова.

Напоминаем, что этим летом в Сургуте откроется новый спортивный комплекс.